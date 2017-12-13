賓士男酒駕撞人 不甩哀求 輾死肇逃

2017-12-13

被捕嗆︰打我啊 又不是故意

〔記者楊政郡、歐素美、許國楨／台中報導〕54歲男子江椿吉前天下午酒後駕駛賓士轎車，在中市東區撞上路邊施工的2名工人，其中陳姓工人被壓在車下，趙姓工頭與路人驚聲尖叫「壓到人、下面有人」，江某下車察看且企圖開走了事，工頭還哀求「拜託車不要移動」，他竟轉動方向盤，還是輾過陳男而致死，一路倉皇逃逸，被逮捕後還大言不慚「打我啊！我是過失又不是故意」，檢察官昨依公共危險致人於死、肇事逃逸等罪聲請羈押獲准。檢方表示江某下車察看，繼續開車輾過陳男身體，將研究是否構成殺人罪。

檢研究是否構成殺人罪

警方從江嫌的行車記錄器發現，江男從原先飲酒的酒店停車場起步就逆向行駛，也出現蛇行狀況，到了進德路及富榮街口，前方已可見施工中的警示三角錐，江男毫無減速直直撞上去，先造成洞內吳姓工人遭壓（醫院觀察中），又撞及54歲陳男，陳男被壓在車下，趙姓工頭與其他路人見狀驚叫，又拍打江男車窗，「人壓下面啦」，講了多次，還提醒「不要移動、不要移動」，江男確有下車察看，但馬上又上車想移動車輛，工頭哀求「拜託車不要移動」，江男轉動方向盤，略微偏右移動轉出，陳姓工人身體硬被壓過去，猛加油門逃逸。

有機車騎士看不下去，追逐這名醉漢，江嫌又在另一路口肇事，撞及機車才停下，員警與路人圍捕他時，他還反嗆「打我啊！」對自己的行為毫無愧疚之心，引起公憤，逮捕到派出所後，酒測值高達1.15，他還辯稱，「我是過失，又不是故意的」，被輾的陳男到醫院前已死亡，警方將江嫌依公共危險罪嫌移送偵辦。

律師︰察看再輾 以車殺人

台中市府人員及警方到現場會勘，發現施工單位包括三角錐等擺設都符合相關規定。

律師李學鏞說，江男下車察看後明確看到人在車下，竟還以車輾過，不論他方向盤左轉、右轉，以車輾人造成死亡，就是以車殺人，從過失犯到另行起意殺人犯意明確，檢察官是可以考慮以殺人罪偵辦。