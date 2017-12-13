查涉犯公司法案件 調局全國大掃蕩

2017-12-13

〔記者謝君臨、黃建華／綜合報導〕行政院長賴清德日前宣示爭取明年「亞太防制洗錢組織（APG）」評鑑過關之決心，調查局為了有效防堵國內企業假驗資手法衍生的經濟犯罪問題，維護市場交易秩序及公司資本額登記管理之正確性，昨天動員台北市調處等19個外勤處站及數百名調查官，同步查緝500餘家中小型企業。

數百名調查官 同步查緝500中小企業

調查局表示，偵辦各類型犯罪案件中，屢發現公司負責人結合記帳業者、會計師或金主，以「假驗資」方式虛增公司資本額後，遂行詐偽募集、美化財報、洗錢、向銀行詐貸，或用以達到各類工程標案甄選廠商資格等不法行為。

調查局指出，現行實務上，主管機關僅能就公司提報驗資金融帳戶及資料等做形式審查，有些公司為達特定目的，常透過會計師、記帳業者或金主，以非股東所投入之資金，匯入公司籌備處帳戶偽造資本額，待取得驗資證明後，隨即領出款項匯還金主，形成三方共犯結構。

據指出，被搜索的含亞洲生技、宇峰光電等30餘處所，約談公司負責人、董事等600餘人，幕後協助提供驗資的金主等50餘人、記帳業者與會計師40餘人。

其中，調查局高雄市調處查獲12家記帳士與會計師事務所，涉嫌在代辦客戶公司登記業務時，協助客戶取得民間短期資金，虛列資本額辦理公司登記，涉案公司有107家，全案將依違反公司法函送檢方偵辦。