殺學妹「非臨時起意」男大生收押

2017-12-13

〔記者張文川、錢利忠、徐聖倫／綜合報導〕世新大學陳姓男學生追求學妹遭拒持刀傷人，警方前晚將陳依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署，檢方複訊後聲請預防性羈押，台北地院認定陳男顯非臨時起意，且短期內多次主動接近石女進行「侵略性的身體接觸」，對石女有強烈攻擊意圖，顯然無法控制自身情緒，有反覆實施傷害罪之虞，裁定羈押。

家長代道歉 受害者家屬不領情

被害石姓女學生的母親昨天氣憤表示，還好女兒沒有危及性命，否則「誰能賠我一個女兒？」石母說，陳嫌父母事後向她道歉，但「道歉真的有用嗎？能保證看好他們家兒子？能夠不讓女兒再受傷嗎？」她正在考慮為女兒轉學。

陳男開庭時否認有殺人意圖，辯稱自己當時情緒激動，但心裡並不想傷害學妹，是因為學妹不理他，甚至轉身就走，他一氣之下才追過去，拿刀劃學妹的手臂，未料學妹蹲下閃躲，才不小心劃傷頭、頸，他對自己的魯莽行為感到懊悔，希望能去醫院探望學妹。

法官認為，陳用手壓制石女，刀刺右肩、頸部，依揮砍的部位、次數、方式與石女受傷部位，顯見並非臨時起意，不無致人於死的犯意，且陳今年9至11月間曾數次騷擾、跟蹤石女，曾摀住石女嘴巴往後拉、壓制石女，石女曾報警，陳僅相隔1個多月又持利刃傷人，涉案重大，有反覆實施傷害及逃亡之虞，有必要羈押。

石母說，女兒在學校內被傷害，陳還是有世新學籍，兩人在同一間學校讓她很擔憂，她考慮為女兒轉學；石女祖母則說，孫女很乖巧，是家中長女，會主動幫忙做家事，對動漫很有興趣，不愛出門，從未交過男友，實在想不到會遇到這種死纏爛打的男人。