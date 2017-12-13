治恐怖情人 警署力推糾纏行為防制法

2017-12-13

〔記者姚岳宏、林良昇／台北報導〕世新大學陳姓學長跟蹤騷擾、追求學妹不成持刀傷人，警政署目前推動「糾纏行為防制法」，草案已送進內政部討論，此案如能在立法院下會期順利通過，未來跟蹤、騷擾等恐怖情人行為，再也不會無法可管。

拚下會期過關

警政署擬定的「糾纏行為防制法」草案，界定「糾纏行為是出於對特定人之愛戀、喜好或怨恨」，例如對於特定人或其配偶、直系血親、同居親屬或與其生活關係密切之人，反覆實施跟蹤、騷擾等行為，就算陌生人也適用該法。

草案中，被害人報案後，警方調查認有糾纏事實者，可視情節輕重給予警告或罰鍰處分，也可令實施者到警察機關接受調查、查證身分；先經警察機關處分，亦可避免案件量過大，法院無法負荷。

最重可判3年

草案也規定，糾纏行為包括以人、車、工具等，直接或間接追蹤、監視或掌握其行蹤，或以盯梢、撥打無聲電話、要求約會、追求，寄送或代訂貨品等行為；如遭警告或罰鍰後仍再犯者，被害人可向法院聲請防制令，提供進一步保護，違反防制令可處以3年以下有期徒刑或併科10萬元以下罰金。

警政署指出，「糾纏行為防制法」可彌補現行家暴法、性騷擾防治法、社會秩序維護法等不足的漏洞，且該法屬「預防犯罪」，未來將強力推動，讓悲劇不再發生。

國民黨立委吳志揚、王育敏昨表示，跟蹤、騷擾是不確定概念，現行社會秩序維護法僅能處理跟蹤、跟追案，最高僅有3000元罰鍰，呼籲內政部及早將「糾纏行為防制法草案」送入立院審查，保障民眾安全。