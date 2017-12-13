連2天持8刀闖校園 清秀女衝教室割傷學童

2017-12-13

落網稱：什麼都不記得

〔記者黃文瑜、王俊忠、邱灝唐、王捷／台南報導〕好恐怖，精神病患連兩天闖校園割傷幼童，台南家長人心惶惶！

聲押駁回 送去強制治療

罹患精神病症的20歲林姓女子，本月11日身攜7把美工刀闖入南科幼稚園，割傷4歲女童左前臂，落網後獲2萬元交保，不到24小時又於昨天上午帶刀侵入新市國小，劃傷7歲男童左手臂與左手心，幸兩童送醫治療已無大礙。林女落網說：「什麼都不記得！」檢方以被告有再犯之虞聲押未獲准，法官裁定送醫強制治療。

前天躲廁所傷童 2萬交保

警方調查，南科實中校慶活動前天補休假，僅南科幼稚園仍上課，林女上午8點多闖入幼稚園廁所，見4歲女童獨自如廁，持刀割傷女童，造成左前臂有一道4公分傷口，女童哭著跑回教室，園方報警逮捕林女。警方將林女的7刀沒入，依傷害罪送辦，獲保後由父親帶回家。

昨天上午7點半，林女見新市國小大門被打開不到1公尺未關，走入校園尾隨7歲男童進教室，抽出1把美工刀割傷男童，男童疼痛哭喊，林女逃出教室時被校巡老師發現，眾人將她圍住報警。

這回老師撞見 群起制伏

林女表示：「不知為什麼會出現在校園，回神時傷害已造成」，供稱對過程完全沒印象。警方再次將林女送辦，另查出她近月內曾二次走到鐵軌上，被送往醫院及安養院就診。

林父無奈說，女兒持有身心障礙第一類證明，不久前病況好轉回家休養，一度到便利商店上班，店長稱讚她表現良好，但不知什麼原因會去幼稚園傷人。林父表示，女兒前天獲保回家後未再出門，他昨天凌晨到女兒房間確認她在睡覺，沒想到他就寢後，女兒一早又外出傷人。南檢指出，美工刀非違禁品，林女無前科，因此前天割傷女童後才予交保。

校方：會檢討強化安全

校園安全連續亮紅燈，台南教育局表示，學生輔導諮商中心已派員輔導，並加強上、下學期間校區附近巡查及門禁管理，同時檢視校安防護及緊急應變機制。2所學校表示，會檢討強化校安。

強制住院期間 不得離院

南市衛生局副局長林碧芬說，精神疾病患者有傷人或自傷之虞可強制治療，最長60天，期間患者不得離院，若鑑定有延長必要，可報請再延長60天。