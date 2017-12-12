監事會公布不倫 工會理事長告不成誹謗

2017-12-12

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一家員工近300人的企業，6年前已婚的當時工會理事長參加工會研習活動，與女會員住同房，遭監事會提案檢討，做成「嚴重影響工會聲譽」的會議紀錄，並將全文公布在公司公布欄上，理事長認為自己的行為「僅涉私德」，竟被散布於眾提告誹謗，但法院認定工會監事有考核會員言論行為之責，判被告無罪。

前年12月，這家公司工會召開監事會會議，決議提出「工聯會於100年11月8日～10日在金門金沙湖畔商務飯店舉辦『工會職員教育研習會』，前理事長與工會女會員同行出席，且同住一房，此舉社會觀感極差，嚴重影響工會聲譽」等內容的會議紀錄，並依慣例公布於公司的公布欄上，還以電子郵件寄送各課室，消息一出公司上下議論紛紛。

這項決議隔年1月5日提交臨時理事會，出席6位理事一致決議，認為陳男所為嚴重影響工會名譽，做出停權處分。

陳姓前理事長認為行為僅涉私德，與公共利益無關，監事會竟意圖散布於眾，嚴重損害他的名譽，對監事會鍾姓召集人提告加重誹謗。

陳還說，這起事件發生在6年前，鍾姓監事召集人早有耳聞，卻到4年後才提出來討論，且也無須將其與女會員住同房，具體載明在監事會會議紀錄中，指鍾是藉此惡意破壞其名譽。

橋頭地院合議庭審理認為，被告身為該工會監事，依該工會組織章程規定，有考核該工會會員言論行為的職權，而在監事會做成決議，有關會議紀錄的言論，亦僅是被告基於該工會監事職責，與工會的公共利益有關，屬可受公評事實所為的善意評論，判決被告無罪，全案可上訴。