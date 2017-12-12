通緝犯拒捕奪警槍 對空鳴槍逃亡被逮

2017-12-12

遭奪槍的菜鳥警 逮人後送醫

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣新埔警分局東安派出所警員魏閎宇、黃世明昨巡邏發現通緝犯陳子謙，上前逮人時陳男拒捕，從警資歷僅1年的魏員，跟陳男近身拉扯時被奪走配槍，陳男還持警槍對空開1槍，持警槍徒步逃亡。黃員見狀拔槍喝令陳男繳械就擒，陳男棄槍，跑沒幾步就被魏、黃2員壓制在地。

嫌犯棄槍逃 立刻被壓制在地

不過魏員後來疑似過度換氣身體不適，警方叫來救護車，魏員送醫後無大礙，晚間已返回派出所。

警方表示，22歲魏閎宇去年10月警專畢業後，分發到新竹縣服務，去年12月才開始配槍，從警資歷剛滿1年。他與東安所警員黃世明昨下午巡邏，行經台3線南下60.5公里處，發現竊盜案和詐欺案被通緝的男子陳子謙，立刻上前逮人，未料對方拒捕。

警方調查，陳男搶到魏員的警槍後，對空開了1槍，彈殼掉落一旁民車的前擋風玻璃上，陳男隨後持槍、光著腳往對向車道的產業道路跑去，魏員當下身體不適，仍跟黃員一路尾隨追捕陳男，黃員拔槍喝令陳男繳械就擒，陳男只拋下警槍仍持續狂奔，2警追回失槍後再把陳男逮回。警方訊後依槍砲、搶奪、妨害公務及傷害罪嫌將陳男送辦。

針對魏員配槍被搶走，歹徒還對空擊發1槍，警方說，魏員佩戴的是公發的「二級防搶槍套」，拔槍時要先打開槍套上的扣子，再順時針往身體內側旋轉，槍才拔得出來。

搶槍後 通緝犯作勢開槍

員警一般勤務如線上巡邏，只上彈匣，但不上膛、不關保，如要逮捕通緝犯或參與圍捕、攻堅勤務，就要上彈匣、拉槍機、關保險再入槍套，這時只要拔出槍套、打開保險就可射擊。但這都只是建議，並無強制員警該怎麼做。

但新埔警分局調查發現，魏員的配槍並未上膛，槍枝是在槍套上扣狀況下被搶走。經測試證實，第二級防搶槍套並不能防搶。

陳子謙到案供稱，他並非蓄意要搶槍，只是慌亂中抓到了槍，曾威脅作勢要開，沒想到真的對空放了1槍，自己也嚇一跳。