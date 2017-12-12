赴多明尼加設機房 4年詐1.5億

2017-12-12

詐中國人 防被對岸抓

〔記者王冠仁、楊政郡、張瑞楨／綜合報導〕詐騙集團為避免東窗事發後被抓回中國受審，竟遠赴加勒比海，到我國中美洲邦交國多明尼加設置詐騙機房，向中國民眾詐騙，不到4年海撈1億5000萬元台幣，台中地檢署拘提37人，金主林娟娟、境外機房會計歐詠宸、境外機房主持人曾耀興3人被法院裁定羈押。

檢警2年前破獲以台中角頭翁奇楠義子林政憲為首的詐騙集團，發現該集團去年11、12月共詐得1億4000多萬元，交叉比對金流，發現該集團贓款處理中心內，有多名成員是立展汽車的股東或幹部，懷疑立展汽車負責人廖慕儒的車行「不單純」。

立展汽車扮幕後金主

警方調查，廖幕儒在台中地區經營汽車買賣，他涉嫌與台灣出生、移民多明尼加經營雪茄店20年的45歲台僑黃銘賢合作，先由廖將「創業基金」經美國、多明尼加等地輾轉匯到黃手上，再由黃負責在多國設立詐騙集團話務機房，並安排詐騙集團成員當地的食衣住行。

另查出，林政憲、李庭瑋（皆為立展股東、在逃）103年間起分別擔任金主，在台招兵買馬出境到多明尼加，透過黃銘賢負責接應及協助設立機房。

透過買賣車洗錢回台

該集團以「假檢警」等老梗手法行騙中國民眾，再透過汽車買賣將詐騙所得洗匯回台灣；多明尼加與我國有邦交，警方今年9月11日與多國警方展開跨海攻堅，逮獲黃男，黃落網時裝傻直說「我只是幫忙找房子」，警方本月另拘提廖等在台共犯、幹部到案。

檢警說，此次行動共拘提37人，查扣現金830餘萬元、汽車6輛及大批手機、筆電與詐騙教戰守則，目前已凍結總市值約1.4億元的10筆不動產，將再深入追查。其中管帳的主嫌林娟娟，一個人至少撈了台幣5000萬元，用來買豪宅與土地。

金主曾遭要命小方綁架

台中地檢署7日將林政憲集團幕後操控人林娟娟、歐詠宸、曾耀興3人聲請羈押獲准，立展負責人廖慕儒被法官以50萬元交保、境外機房二線邱國剛15萬元交保。

廖慕儒104年2月遭台中新生代角頭綽號「要命小方」方敏懿綁架，擄走勒贖2億元，事後透過第三人支付1500萬元獲釋。被綁架期間廖某弟弟還辦大型婚宴、展示16輛超跑。