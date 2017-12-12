遇恐怖情人勿激怒 求助師長

2017-12-12

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學學生心理輔導中心主任黃宗正表示，當事兩造的情感細節須個案處理，一般若遇上類似「恐怖情人」，要注意態度是否激怒對方，避免惱羞成怒遭到報復。

台灣師範大學學務長張少熙說，當發現學生有情緒波動，就應該立即找師長介入，校內就有每班配置的專責導師；過去發現，部分同學遭遇問題，但不好意思跟同儕傾訴，若有專業輔導力量傾聽、與其對話，壓力跟不滿就可望減輕。

清華大學學務長謝小岑認為，若學生受到騷擾，應運用學校的性平會機制，可提供專業協助。