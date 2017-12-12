《世新說法》陳生曾要求輔導 承諾不再追求

2017-12-12

〔記者吳柏軒、楊綿傑／台北報導〕世新大學公共事務長葉一璋表示，陳姓學長是轉學生，有情緒控管問題，被校方列為高關懷對象，曾接受心理輔導，惜仍出現暴力行為，陳男所涉刑責將開會評估合適措施，也會勸陳男家屬讓其休學，避免再受刺激，校方並將針對石女及其他目擊師生等，啟動心理輔導機制。

陳男11月時曾因感情問題主動向學校要求諮詢及輔導，並主動退選與石女的同一門課，承諾不會再有這樣追求行為。

將勸陳生休學避免再受刺激

葉一璋說，日前台灣大學才發生駭人聽聞的潑酸命案，事件發生後校方也強化校安措施，針對大學生人際關係及情感教育知能不足等問題，已召開校安會議，但仍出現突發事件，學校深感遺憾，呼籲師生多關心同儕，有可疑情況要立即反映求助。

教育部學生事務及特殊教育司表示，近期不管台大乃至昨天世新事件，其實都有24小時的校安機制啟動，並與消防、警政單位橫向聯繫，法規也有各式維護校園安全實施要點、防護注意事項等SOP，也再次呼籲各校平時就該多演練，避免老是發生遺憾，用經驗買教訓。

學特司說，校安人力部分，目前由教官與專責保全等負責，評估公、私校的校安人力都充足，未來也會逐年增聘人力，若有需求會再檢討補助。情感輔導方面，鼓勵各校開辦情感教育課程，甚至由官方拍攝相關影片，讓老師播放並與學生互動，學習溝通情感議題，學校輔導中心應多宣傳，讓學生知道有困難可求救。