高中開始纏5年 降轉世新追學妹

2017-12-12

〔記者姚岳宏、余衡／台北報導〕世新大學三年級陳姓男學生追求石姓學妹遭拒，竟公然在教室持刀殺人；陳男親友透露，陳5年前就讀高中時，在捷運上遇見石女且一見鍾情，在陳不斷要求下，勉強留下臉書帳號，不料卻成了惡夢的開始，陳多次傳訊邀約石女未果，乾脆亂入石女與友人的文章留言，石女不堪其擾下封鎖陳男，並另以男性化名申請臉書，仍被陳搜出並追蹤，得知石女有時會在網路上販賣小東西，陳還常以買東西為由傳訊石女。

在捷運一見鍾情

陳男原本就讀德明科技大學四年級，後來得知石女考上世新大學，還特地降轉到世新三年級，就是為了近距離接觸石女，三不五時刻意到石女系所打探行蹤，看有無機會一親芳澤。

陳的追求行動多次遭拒後，開始變相跟蹤石女，上月8日石女索性衝進新北市警板橋交通分隊求助，沒想到陳竟跟著走進警局，石女當時告知張姓值班警員「遇到跟蹤狂」，還控訴「他（指陳）抓住我的手，摀住我的嘴，不讓我進警局」，陳則是向警方嘀咕：「我又不是故意的！」

張員當下告知陳恐已觸犯強制罪及違反社會秩序維護法，並喝令陳「先到外面去！」接著詢問石女是否要報案，但石女回答「之後再說」，警方則將陳暫予留置，讓石女先行離開，隨後通知陳的父母到場，陳男面對父母沉默不語，警方再次告誡後責付父母帶回。

警官父︰訝異道歉

據悉，陳的父親是保一總隊二線二星中隊長，得知兒子的舉措後感到很訝異，頻向承辦警方道歉；據陳父同事透露，陳姓中隊長工作認真，經常以隊為家，可能因疏於照顧家裡，不了解兒子的感情世界。

石女上月間曾在臉書宣洩被長期騷擾的不滿，寫下「就算全世界的男人都死光了，只剩你一個我也不會喜歡你」、「就算我不是天鵝，你也是那隻癩蝦蟆，癩蝦蟆想吃天鵝肉」等字句，甚至嚴厲嗆聲：「我看到你就覺得噁心，你跟蟑螂是差不多的存在，他媽有夠噁心」，陳男見狀則在底下留言：「是不是我死了，你就會解脫了？」

石女也曾在臉書上警告陳男：「現在只要我想都能隨時提告報案，只要有任何一點動作，我就直接去警局。你要的最後一次機會。」沒想到昨天仍遭攻擊受傷。

陳男鄰居得知後很訝異，表示陳從小到大都很靜、很乖，無法置信會做出這樣的事。