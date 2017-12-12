「殺你全家」2狼逼拍裸照 疑上百少女受害

2017-12-12

在網路鎖定女童交友

〔記者黃建華／高雄報導〕網路惡狼邱偉杰、王丁華，涉嫌各自在社群網站搭訕國小女童交友，再以「不從就殺你全家」等理由，脅迫心生恐懼的少女自拍裸照影片，或威逼強制猥褻，兩嫌互不相識、也未共謀，但犯案手法近似，高雄地檢署指揮警方在高市和屏東逮捕2狼，在2人電腦與手機裡查扣不知名少女裸照逾百人，已有13名被害人出面指認，其中遭邱嫌脅迫的被害少女有9人、剛滿18歲1人，遭王嫌侵害的少女3人，檢方各依違反兒少性剝削條例、性侵未遂等罪起訴並聲押獲准，高雄地院昨天裁定續押。

邱偉杰、王丁華 兩嫌被逮

今年7月，高雄市仁武警分局和高市刑警大隊偵一隊分別接獲被害少女報案，指遭化名「周子健」、「陳帥」等身分不詳的男網友恐嚇，逼迫自拍裸照傳送給對方觀看，警方各自追查，分別在仁武區逮捕嫌犯邱偉杰（20歲，工人）、於屏東逮捕王丁華（30歲，工地保全）。

還傳裸照到色情網站

檢警調查，2嫌互不認識、也沒有共謀，卻分別自105年1月間起，在社群網站Facebook或通訊軟體LINE、WECHAT申設帳號，鎖定國小女童交友互動，再要求少女自拍並傳送裸照、影片，如果拒絕就以「你得罪到黑道」、「會帶人押走你」、「立刻過去你家」、「殺害你全家人及朋友」、「砍你父母」等語恫嚇。

被害少女因年幼恐懼，依指示自拍裸照及影片傳送予邱、王，邱嫌甚至發送裸照給少女同學或上傳色情網站供不特定同好觀覽，也以若不從就上傳裸照，脅迫少女出來見面並強制猥褻，一名剛滿18歲的被害人暗中報案，仁武警分局逮捕邱嫌。

高市刑大也接獲被害人報案，指證王嫌暱稱「多多」、「陳帥」，以類似手法犯案，今年7月19日循線逮人。檢警查出兩嫌儲存的被害少女裸照多達百人以上，檢方聲押獲准，昨天將2惡狼起訴，法院裁定續押。

2狼被訴 裁定續押

由於事涉被害女童恐逾百人，雄檢婦幼專組主任檢察官楊碧瑛特地召集高市教育局、社會局家庭暴力及性侵害防治中心、高雄市警局等單位研擬偵辦方向，以保護受害少女為第一目標，積極查緝嫌犯與清查化名的被害人，並請教育局相關承辦人儘速通報各級學校採取因應之道，防範學童未注意網路使用安全，而遭有心人士鎖定。