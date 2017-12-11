為增貸被騙帳戶 淪詐團幫助犯

2017-12-11

〔記者吳昇儒、項程鎮、陳慰慈／綜合報導〕「我只是想貸款，怎麼變成詐騙犯？」為了提供被害人轉帳帳戶，詐騙集團成員無所不用其極，想出用「假助貸、真騙帳戶」的方式，騙走民眾手中的帳戶及提款卡。帳戶被騙走的民眾，若沒有辦法舉證自己也是被害人，不只成了詐欺幫助犯，甚至還得賠償被詐騙被害人損失的金額，不得不慎。

中部黃姓男子為了想要增加貸款額度，求助網路上的借貸公司，一名自稱是代書的人，佯稱要製造金流、取得銀行的信任，增加貸款額度，要求黃男交付存摺及提款卡。

黃男需錢孔急，即刻交付帳戶及提款卡，隔了一個月，卻發現自己其他的帳戶遭到凍結，已被列為警示帳戶，才知道被騙，最後被法辦。

警方指出，類似黃男的案例層出不窮，詐騙集團跟被害人宣稱的製造金流紀錄，佯稱每隔幾天，就會匯款進去被害人的帳戶內，但為避免錢遭被害人提走，必須提供提款卡及存摺，等金流資料完成後，就會歸還。

被害人一聽到可增加額度，就掉進詐騙集團的陷阱，糊裡糊塗把存摺、提款卡交出，實際上卻是被拿來做詐騙帳戶，詐騙集團把提款卡交給車手，提領其他被害人的積蓄，等帳戶被警示後，再換其他人的帳戶使用；而被騙帳戶的被害人，會被列為詐欺幫助犯，一併函送司法機關偵辦。

無法提出證明恐判刑

警方表示，也有一些不法人士，特別去申辦人頭帳戶賣給詐騙集團，等過了幾天，再跑到銀行掛失，想躲避查緝，但是只要無法提出正當證明，極有可能被檢察官起訴，並被依幫助詐欺等罪判刑，如果沒有查到後面的集團成員，錢被騙走的被害人，還能跟賣帳戶的人求償；換言之，如果詐騙集團得手一千萬元，被害人就可以向提供帳戶的人求償一千萬元。

銀行業者指出，貸款需考核很多因素，而金流紀錄只是稽核的其中一項「還款來源」，並非絕對，呼籲民眾不要被騙；現今銀行競爭激烈，業務透明度高，建議民眾直接找銀行專員辦理，不需要透過其他管道，以防遇到詐騙。

詐騙：

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