手機掉國道 警1小時找回

2017-12-11

退休師讚警「像寒冬暖陽」

〔記者王涵平／台南報導〕經營民宿的退休老師蘇美惠8日駕車在國道撞上異物，下車查看時不慎掉落手機而未察覺，在嘉義市區發現手機遺失，至嘉義興南派出所報案，輾轉聯繫國道警方，經一個多小時迅速找回，蘇美惠昨專程前往表達謝意，直讚員警「像寒冬陽光溫暖人心」。

蘇美惠表示，8日上午7點多開車經福爾摩沙高速公路去嘉義市，途中突然看見前方有一個桶子滾來滾去，原本想轉方向盤避開它，結果來不及，桶子就鑽進車底，因發出喀喀聲音，趕緊將車停在路肩，彎下身查看並試著將桶子拉出，因遲遲拉不出桶子只好繼續開車上路，沒多久桶子就脫離。

車停路肩遺失手機

蘇美惠抵達嘉義市區時，欲拿手機打電話，赫然發現手機不見，由於剛換新手機，存有民宿訂房等重要資料，頓時焦急萬分，但她突然想起「凡事靜下來，就能決定輸贏」這句話，回想起手機會否遺失在國道上。

蘇美惠說，8點多前往吳鳳南路的興南派出所向邱姓警員報案請求協尋，警員立即熱心聯繫國道高速公路警察局勤務中心幫忙，國道勤務中心受理後詢問大概遺失的路段，還好心告知先耐心等候不要急。

直到9點多，媳婦維蓉接到國道警方來電，告知透過手機GPS定位，高速公路局工作人員在福高某路段路肩柏油路面上撿到一支SONY手機，國道警方立刻前往古坑休息區找到工作人員將手機拿回國道警察局白河分隊。

高公局人員拾獲

對於手機能在報案後一個多小時後迅速找回，蘇美惠開心不已，直呼謝天謝地，並於昨日前往向興南派出所、國道警察白河分隊與拾獲手機的工作人員表達謝意。