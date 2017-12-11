男入香閨沒達本壘 被告挨酸「只剩1張嘴」

2017-12-11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「查甫人！40歲千萬不能只剩一張嘴！」這雖然是電視廣告上的笑話，但道出男性無力再展雄風的傷痛…。

新竹縣40歲游姓男子結識女網友小夢（化名），雙方互稱「寶貝」、「親愛的」，兩人首度約見，小夢就邀他入香閨，哪知最終游男未能上「本壘」，反遭控強制猥褻，檢方發現事後小夢竟傳訊「不是很愛我嗎，是多愛，你是40歲了，是不是只剩下一張嘴巴」、「被你搞到很累很累了，你根本不瞭解女人心裡想的是什麼！」新竹檢方不排除是小夢由愛生恨才憤而提告，全案不起訴。

小夢指控，6月初透過網路聊天室認識游男，隨即相約見面，兩人初次見面當晚10點多，游男在小夢住處強行猥褻得逞。小夢說一開始雙手被游男壓制無法反抗，但之後他的手亂摸後她就開始反抗，還用腳踹他的下體。

男稱女月經來未發生關係

游男辯稱，當時並未違反小夢的意願，她當時也有親他摸他胸部，後來是她說月經來了，所以沒進一步發生關係，不久小夢帶著他下樓離開。

檢方發現，案發前雙方以「寶貝」、「親愛的」等親暱用詞稱呼對方，堪認兩人關係親密，而游男說雙方互相曖昧，也屬可信，加上兩人首度約見就在小夢住處見面，不排除游男主觀上可能誤認小夢對他也有好感，而進一步愛撫。

稱呼「寶貝」關係親密

最誇張的是，案發後隔天早上6點多，小夢就傳訊給游男「你找我嗎」、「打給你也不通也不接你是要怎樣」、「那我打給你幹嘛不接」、「你有對象麻煩去找你的對象，再見」、「不是很愛我嗎，是多愛，你是40歲了，是不是只剩下一張嘴巴」、「先想想看我們適合嗎？」、「我已經被你搞到很累很累了，你要怎麼樣隨你便」、「我先說我不承認你是我的對象 ！」

疑由愛生恨 全案不起訴

檢方認為，衡諸常情，一般遭性侵害的被害人因身心俱創，自會想逃離加害人，更不想與加害人有任何接觸，然小夢於案發後卻仍與游男密集傳送訊息，顯與一般性侵害被害人想要遠離加害人的反應大相逕庭，因此檢方認為小夢的指訴可疑，全案不起訴。