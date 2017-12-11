少女開淫窟 還推親妹妹入火坑

2017-12-11

〔記者吳政峰／台北報導〕張姓少女與周姓男友合開經紀公司，招聘幼齒妹供男客猥褻，她除了親自下海，還找來胞妹一同賣肉，短短2星期抽頭10幾萬元；高等法院依違反兒少性交易防制條例，判張女3年8月徒刑，她不滿上訴，最高法院駁回全案定讞；周男則被判刑4年確定。

張女目前已經成年，4年前跟周男共創媒介陪酒性交易的「ΧΧ公司」，登報「求才」，由她負責面試，為避免小姐面容過於稚嫩，赴約可能遭客人打槍，張還特地協助她們化老妝，看起來較成熟。

少女娃娃（花名）比張女年輕3歲，看到廣告前往應徵，張解釋坐檯陪酒共有4級，娃娃選擇「基本」等級，客人可摸小姐身體、胸部，不可摸下體，也不可脫底褲，2星期賺近6萬元。

對妹妹照樣抽頭 判3年8月

由於生意興隆，張女說服胞妹小迪（花名）一起下海賺錢，還請小迪男友與胞弟來同住；小迪與娃娃同年，涉世未深，上工一星期，獲利約3萬元。

張、周從2少女身上抽頭16萬餘元，一個月後，兩人大吵分手，公司結束營業，社會局定期關懷，得知張女不但陪酒、媒介性交易，還把妹妹推入火坑，立刻交給司法調查。

張女否認「意圖營利」性交易，主張一切都是周男所為，且妹妹僅陪客人聊天喝酒摸大腿，不構成猥褻。

最高院認為，張女面試少女，又以酒店經紀身分收取陪酒報酬，已有與周男共同營利意圖，不容卸責；另娃娃與小迪均提供「基本」服務，可刺激或滿足男客性慾，當屬猥褻，認定張女主張不可採，駁回其訴。

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