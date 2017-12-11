「妳讓我有反應」交大研究生猥褻女師

2017-12-11

〔記者蔡彰盛、洪美秀／新竹報導〕國立交通大學吳姓研究生以應徵英文家教為由，將女教師小琪（化名）騙到學校旁租屋處，將門反鎖施暴猥褻，被害人極力反抗，吳男竟出言「讓我抱不就沒事了嗎？妳現在這樣抵抗，反而讓我有反應了知道嗎？」小琪趁機咬傷吳男左臉才逃出魔掌，新竹檢方依強制猥褻罪嫌起訴吳男。

藉口找家教 騙到住處下手

檢警調查，吳姓研究生3月間透過網路刊登尋找英文家教訊息，小琪應徵後，雙方約定於4月初試教。當晚8點多，小琪隻身赴約，2人於咖啡館洽談，吳男提議到他租屋處看看教學環境，小琪不疑應允。

吳男於小琪入屋後，將租屋處唯一出入口的大門上鎖，然後問小琪「妳今天有化妝嗎？」「妳有染過頭髮嗎？頭髮顏色怎麼不一樣？」挑逗小琪，並藉機以手撫摸她頭髮及肩膀。

恫嚇問題解決就可離開

小琪閃躲且厲聲斥責，吳男頓時惱羞成怒，恫稱「我們把問題解決，妳就可以離開！」「妳不准用這種語氣對我說話！妳真的激怒我了，妳繼續這樣的話，我就要對妳使用暴力！」等言語加以脅迫。

小琪衡量雙方身體氣力等差距後，恐反抗將遭暴力對待，只能虛與委蛇，吳男說「妳讓我抱不就沒事了嗎？妳現在這樣抵抗，反而讓我有反應了知道嗎？」等語。

女咬傷男左臉逃跑 男起訴

吳男見小琪退往門邊蜷縮狀似使用手機求救，又起身向前，伸手將小琪困在大門和衣櫃間壁角，並以身體壓住房門，強暴猥褻小琪。

小琪忍無可忍，咬傷吳男左臉，吳男因疼痛鬆手，小琪趁機解開門鎖掙脫，以手機傳訊向男友求救，小琪男友趕往吳男租屋處接人，當小琪自房內衝出，崩潰大哭並抱住男友不放。