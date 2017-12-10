重機飆進國道 怪導航凸槌

2017-12-10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕行政院長賴清德昨訪宜蘭，國道5號平原線有3輛紅牌重機北上，差點與閣揆車隊錯身而過，警方攔查後將他們引導下頭城交流道；重機騎士表示，他們環島經過宜蘭，因導航導引錯誤才誤闖國道，警方對每輛車開出3000至6000元罰單後，重機自行離去。

重機爭國道路權，經常藉由闖關及突圍，希望凸顯問題，引起重視；昨日上午9點許，國道警方獲報有5輛重機從宜蘭交流道騎上國5，以為又是重機上國道爭路權，當時行政院長賴清德在宜蘭視察，預計10點經國5趕往中興文創園區，重機是北上，院長車隊南下，這起事件讓警方格外繃緊神經。

警方根據監視器畫面，僅發現3輛重機闖入國道（見圖，記者林敬倫翻攝），3男1女共4名騎士，並非外傳的5輛，立即派遣警車跟進，9點15分將他們引導下頭城交流道攔查，未與賴揆車隊交會。

每車最重罰6千

4名騎士皆40多歲，葉姓騎士說，他們日前從嘉義南下行經屏東要環島，昨天來到宜蘭，對宜蘭路況不熟，用手機設定導航，可能沒有設定好，導致他們無法分辨是國道、還是一般道路，誤闖國道並非故意。

雖稱是誤闖國道，但還是得吃上罰單，警方對每輛車開出3000至6000元罰單，重機騎士領完罰單後離去，繼續環島行程。