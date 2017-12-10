練靶射爛女騎士臉 空氣槍玩家收押

2017-12-10

〔記者吳政峰／台北報導〕40歲車行老闆李志浩7日練槍，朝雙北交通樞紐中正橋橋墩射擊，誤擊路過的吳姓女騎士嘴巴，造成吳女臉頰破洞、牙齒斷裂、舌頭險斷，彈頭還留在口腔內，緊急送醫後雖無生命危險，但台北地院認為李男犯下殺人未遂重罪，犯後又有藏槍、丟棄氣瓶等湮滅證據行為，9日裁定羈押。

北院認為，李男所持空氣槍及鉛製子彈具有殺傷力，卻任意朝車水馬龍的中正橋開槍，犯後又將槍枝所用的氣瓶、鉛彈及射擊用的鋁盒丟棄，甚至藏匿槍枝，有湮滅證據之虞；且李男觸犯重罪，常伴隨高度逃亡可能性，被逮後供詞避重就輕，有羈押必要。

36歲吳女為大學職員，案發前一晚與友人赴三溫暖紓壓，7日凌晨1時許騎車返家，行經中正橋下，突感臉部及嘴巴疼痛難耐，趕緊停車檢查，赫見臉頰破了一個大洞，牙齒也脫落，鮮血直流，口齒不清地向119求救；到院檢查發現舌頭受創嚴重、差點斷裂，醫生緊急處理，從吳女口中起出一顆彈頭。

檢警追查發現，李志浩要求22歲員工李定勳在橋墩上貼靶紙，自己則在車行旁騎樓持空氣槍射靶，未料李志浩準星極差，亂射波及騎經「熱區」的無辜吳女。

檢警調閱監視器並進行現場重建，當天即逮到嫌犯，兩人否認殺人犯意，台北地檢署8日依違反槍砲彈藥刀械管制條例，諭令李定勳5萬元交保，另依殺人未遂罪聲押李志浩。

開羈押庭時，北院發現李志浩供詞前後不一，且觸犯重罪，有逃亡滅證可能，昨裁定羈押。