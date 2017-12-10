超夯日劇 帶動日本威士忌熱銷

2017-12-10

〔記者劉慶侯／台北報導〕2014年9月在日本NHK播出的小說連續劇《阿政與愛莉》，改編自「日本威士忌之父」竹鶴政孝及其蘇格蘭愛妻的真實奮鬥歷程，以及釀造出日本第一支「NIKKA WHISKY」（一甲威士忌）的故事。

劇情描述，家族世代釀造日本酒的阿政，偶然嘗到正統蘇格蘭威士忌，從此傾心不已，夢想有朝一日能釀製出日本國產威士忌，便遠赴蘇格蘭學習。

阿政結識蘇格蘭女子愛莉，對方為愛逃家、離鄉背井到日本，但兩人的婚姻仍不被祝福。即便如此，兩人仍堅持夢想，克服萬難，釀造出享譽國際的日本NIKKA WHISKY。

在史實方面，1920年代期間，壽屋（現SUNTORY）創辦人鳥井信治郎認為，未來日本飲酒文化將會被威士忌逐步取代，看到商機的他，邀請當時日本第一位自蘇格蘭學得釀製威士忌技術的竹鶴政孝合作，共同釀製威士忌。

9年後，日本第一支國產威士忌「白禮」誕生，但口感偏重蘇格蘭威士忌的泥煤煙燻味，不被當時日本人所喜愛。

鳥井當時認為，濃厚的煙燻泥煤味不適合日本，要更改釀製方法；但竹鶴政孝反對，堅持走傳統蘇格蘭威士忌的釀造與配方，最終兩人分道揚鑣。

鳥井信治郎隨後在1937年推出「角瓶」威士忌，大受市場歡迎，SUNTORY已被定位為「日本人口味的威士忌」。

至於竹鶴政孝則在北海道余市建立「余市蒸餾所」，創立「NIKKA WHISKY」（一甲威士忌）品牌；1939年，他釀製的第一支產品「一甲威士忌」正式上市，也就是現今的「余市」威士忌，是國際酒品比賽的常勝軍。

而隨著2014年日劇《阿政與愛莉》的熱播，北海道余市不僅成為重要觀光景點，「一甲」旗下的「余市」、「山崎」威士忌也躍升大熱銷酒品，價格節節攀高。

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