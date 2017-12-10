《阿政》威士忌值10萬 追劇鴛鴦盜摸走

2017-12-10

〔記者劉慶侯／台北報導〕隨著講述「日本威士忌之父」竹鶴政孝一生經歷的連續劇《阿政與愛莉》在台播放，日本威士忌近兩年在台價格飆漲，動輒數萬元至10萬元，讓宵小也看上眼；鴛鴦盜李劉興、程郁陵，特別在台北市林森北路上的洋酒行伺機竊盜，涉嫌偷取訂價10萬元的「山崎」日本威士忌與「麥卡倫21年」各一支，但被店員發現，兩人落荒而逃，結果仍被警方循線逮捕，函送法辦。

失風落跑 被循線逮捕

警方調查，34歲嫌犯程郁陵與40歲男友李劉興，平日打零工為生，常有一頓沒一頓的，便預謀偷竊高級洋酒變現。兩人認為，台北市中山區酒店林立，應有很多販賣洋酒的店家，日前從桃園北上到林森北路挑選作案目標。

當兩人逛到林森北路與長春路口某洋酒店時，發現店內擺放一支價格不菲的「山崎」日本威士忌，訂價竟高達10萬元，由李嫌藉故購買啤酒、與店員攀談要買單，以分散店員注意力，再由程嫌下手竊取貨架上的「山崎」，以及要價1萬5千元的「麥卡倫21年」放進背包。

所幸店員眼尖，發現程女隨身背包異常鼓起，要求打開隨身背包供檢視，兩嫌見事跡敗露，與店員發生拉扯，程女隨身背包及所竊洋酒遺落現場，兩嫌乘隙逃離。

警方根據查訪，日本製造的各類知名品牌威士忌，2014年因日劇《阿政與愛莉》熱播，造成日本國產威士忌價格飛漲；隨著戲劇2015年在台播映後，連帶造成台灣代理販售的日本威士忌價格飆高不下，平均售價大漲約4成，讓消費者由購買飲用變成收藏酒品。

北市警中山分局中山二派出所調閱街頭的監視畫面，追蹤歹徒脫逃路線，日前循線在桃園市楊梅逮獲程、李到案，兩嫌承認偷竊。警詢後，依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

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