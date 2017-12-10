一滴血破10年懸案 揪蓋布袋性侵狼

2017-12-10

〔記者楊國文、王駿杰／綜合報導〕男子劉士銘10年前涉強押女子到路旁草叢，以「蓋布袋」方式性侵，並逼迫吞精滅證。劉男在被害人外套留下一滴血漬，但因警方DNA庫未建立劉男的樣本資料，讓他逍遙法外10年，直到檢警前年偵辦中壢電器行夫妻雙屍懸案，擴大將有犯罪前科、未建置DNA檔案的罪犯全納入比對，DNA樣本意外揪出劉男而宣告破案，高等法院法官審理時感嘆：「真是天理昭彰！」日前依強制性交罪判處劉男4年2月徒刑。

2007年2月某晚，20多歲被一滴血破10年懸案 揪蓋布袋性侵狼害女子與男友吵架負氣離家，途經新竹縣竹北市區時，遭當年33歲的劉士銘從後方摀住口鼻，強行將她推倒，並用被害人外套、毛衣「蓋布袋」蒙住頭部，一路拖行至草叢性侵，最後還逼被害人口交吞精滅證，逞慾後逃逸。

被害人2天後在親友陪同下報警，但她已洗澡，警方無法採集與劉男有關的體液等物證，加上案發地點偏僻，也無監視器，且被害人未看清歹徒面貌，令檢警陷入困境，唯一的證據就是歹徒拉扯被害人時，在被害人所穿外套左肩處留下一處血漬，警方當時曾比對血跡但沒有結果，性侵案成為懸案。

直到檢警前年偵辦2003年中壢電器行夫妻雙屍案，將有相關犯罪前科、卻未建DNA檔案的罪犯全部納入清查，陸續傳喚到案並採集DNA，進行舊案跡證比對，意外比對出劉士銘涉及此性侵案。

法院審理時，劉堅稱無罪，法官認為，被害人穿的外套是向妹妹臨時借來，兩人和劉素不相識，也未結怨，認定劉拉扯被害人時在外套留下血漬，再加上劉未通過刑事局測謊，高院依強制性交罪判處4年2月徒刑，可上訴。劉在押未出庭聆判。