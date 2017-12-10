「把廢五金處理掉」 狡嫌利用律師傳話丟槍

2017-12-10

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子龍冠宇涉犯持槍強盜案遭羈押，竟利用律師接見時，請不知情的律師幫傳密語，要妻子「把樓頂廢五金處理掉」，結果「廢五金」竟是一把改造手槍與11顆子彈。基隆地院依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判龍男3年6月，併科6萬元罰金；律師痛罵：「竟把我當傳聲筒！」

律師：竟把我當傳聲筒

37歲龍冠宇去年8月出獄，懷疑妻子與基隆市廟口小吃店周姓小開有染，去年9月14日中秋節前一天，夥同37歲許男、22歲趙男等人，謊稱要送秋節禮品，騙周母開門後，用腳踹、持槍敲擊周母，以工業束帶反綁周母雙手、雙腳，並用絲襪纏繞周母眼、嘴後，搜刮周母名牌包、逼簽140萬元和解金，再盜領周母存款26萬3000元。

龍落網後被羈押，請委任彭姓律師傳話，要妻子「把樓頂廢五金處理掉」，律師不知有詐代為轉達，龍妻到頂樓找「廢五金」，赫見竟是一把手槍與11顆子彈，不甘被丈夫利用而報警交槍。

警方拿槍彈送刑事局鑑定，證實槍枝具有殺傷力，子彈則因浸水太久，失去殺傷力；龍男辯稱，槍、彈是在網路上自學改造，不知具有殺傷力。

警方通知彭姓律師到案說明，才知自己遭委託人利用，氣憤說：「竟把我當傳聲筒！」還好他律見時有做筆記的習慣，拿出筆記本證明當時寫下龍男要他轉達給妻子的留言「把樓頂廢五金處理掉」，與龍妻報案時陳述內容一樣，顯見律師不知暗語內容，僅是代為轉述，未追究湮滅證據罪刑責。