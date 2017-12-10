阿兵哥灌毒性侵少女 拗幫忙戒毒 重判8年2月

2017-12-10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陸軍志願役士兵謝昇原，去年5月追求國中女學生小芳（化名）被拒，竟與黃姓少年合謀迷昏小芳後性侵，小芳喝了添加毒品「一粒眠」的可樂後未昏睡，謝男再拿摻毒咖啡與香菸強灌小芳喝下、吸食，並稱要舉發小芳吸毒脅迫性侵得逞；一審台中地院重判8年徒刑，謝上訴台中高分院，辯稱他是「愛深責切」，用激烈手段希望小芳悔醒戒毒，二審法官認為他狡辯無悔意，濫用軍人強健體魄行惡，依以藥劑強制性交等罪加重判刑8年2月。

要脅舉發吸毒 設局性侵

判決書指出，高工畢業的謝男目前擔任貨車司機，2013年10月入伍擔任陸軍志願役士兵，去年9月已停役，去年4月服役期間，透過朋友介紹認識就讀國中的小芳，得知小芳剛與男友分手，去年5月5日晚間開車幫小芳到男友家搬東西後，在小芳同意下發生性關係。

謝男之後極力追求小芳，但小芳想與男友復合而拒絕，謝男探知小芳疑似染有毒癮，謝男遂提供俗稱「一粒眠」的三級毒品給黃姓少年，合謀設局性侵小芳。

去年5月9日晚間，黃姓少年以吸毒與唱歌為由，誘騙小芳到汽車旅館，把「一粒眠」加入可樂與香菸後，供小芳吸食飲用，但小芳沒昏睡，謝男隨後帶著添加「一粒眠」的毒咖啡到場。

法官斥以強健體魄行惡

小芳拒絕再與謝男發生性關係，謝男以蠻力強灌小芳毒咖啡，把毒香菸塞入小芳嘴巴，還威脅要到警察局舉發小芳吸毒，小芳拉住褲子不肯就範，最後仍被謝男性侵害得逞，施暴時黃姓少年躲入廁所。

台中地院一審判處謝男徒刑8年，謝男上訴辯稱，他是「愛深責切，希望小芳悔醒戒毒」，台中高分院認為他一再狡辯且無悔意，斥責他身為軍人應致力軍事訓練或投入救災，卻用強健體魄行惡，依與14歲以上、未滿16歲少女性交罪，以及以藥劑強制性交罪，加重改判8年2月徒刑。