巧手消防員 無師自通變木工達人

2017-12-10

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市消防局林口分隊隊員黃思銘，平時是「水裡來火裡去」的英勇消防員，脫下消防制服後，搖身一變成為手藝精巧的木匠，「任何不要的木材，我都可以變成有用的東西！」邊說邊秀出他的作品，舉凡家具、飾品、玩具通通都有，精湛的手藝就連專業的木工師傅都大讚：「這根本是專業級的！」

專家誇已達職業水準

30歲黃思銘說，他從小就喜歡玩拼圖、積木等組合、組裝的玩具，國小開始利用廢棄木材，拼湊做出木槍、木刀等玩具，「想要什麼玩具自己做，省錢又有趣！」他從未向木工師傅拜師學藝，也沒上過什麼手工藝課程，完全都是無師自通，上網觀看影片自學而來。

隨著成長的課業繁重，手作木工的時間漸漸減少，直到警專畢業後分發到新北市消防局，當時黃思銘負責防火宣導業務，正在苦惱如何吸引人潮、達到宣導效果時，他突發奇想結合木工技能，利用廢棄床板，做出一個消防員造型的人形看板，結果還真的吸引大批民眾拍照留念，初試啼聲大獲好評，也讓他因緣際會又找回做木工的樂趣。

黃思銘得意地秀出照片，小板凳、眼鏡、烏克麗麗、燈飾，甚至孩童玩的學步車、消防車模型都有，「這些玩具跟家具都是我親手做的，安全又環保！」

黃思銘指著一部古代戰爭用的「投石車」縮小版，得意地說：「這是我最喜歡的作品，花了快一個月時間才做出來！」邊說還邊操作投石車，「你看！還能發射耶！」笑逐顏開宛如剛拿到新玩具的大男孩。

黃思銘說，他研究木工將近5年，一開始是為了興趣，現在的作品都是替兒子做的木工玩具，或許是熟能生巧，成品越做越精細，有些店家稱讚品質不輸專業文創小店的商品，甚至還專程委託他幫忙製作。

黃思銘認為，木工就像是「大人的拼圖」，只要認真構思，任何東西都可以做出來，每每完成一項作品，都讓他非常有成就感，他未來退休後，希望能結合這一項興趣，開設一間手作DIY教室，將他的技藝傳授給其他人。