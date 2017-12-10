「史上最悲情派出所」巨石砸車、蜈蚣入侵… 所長被螫到住院

2017-12-10

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警四分局安定派出所，位處海拔約200多公尺、被稱為佛祖嶺的小山旁 ，周遭地形土石不穩，近兩年來已發生多起小型土石流，有3名警員的愛車慘遭「活埋」，日前甚至有巨石崩落砸在派出所旁，差點砸中員警；也因為警所鄰近山區，女所長廖妍羚還遭闖入的蜈蚣螫傷，併發蜂窩性組織炎，員警在浴室洗澡也遇到毒蛇；尤其山邊潮濕的氣候還讓辦公廳舍漏水、長壁癌，辦公環境惡劣，讓附近民眾戲稱「史上最悲情的派出所」！

靠基隆山區 土石流不斷

安定所去年2月間土石流滑落「活埋」警員愛車，本月4日又有2名警員的愛車與警車，遭從天而降的3噸多巨石砸壞，還好3警當時都不在車內，否則後果不堪設想。

警員幸運逃過一劫，但長相清秀的女所長廖妍羚就沒那麼幸運了，廖員日前晚間9時準備著衣執勤時，將左腳踩進皮鞋內，突然腳背傳來一陣劇痛，廖趕緊抽腿查看，赫然發現左腳背小指被咬一個小洞，瞬間紅腫發紫，鞋子內隨即爬出一隻翹著尾巴的大蜈蚣，還不斷朝她爬來。

廖員嚇得渾身起雞皮疙瘩，趕緊下樓先以氨水止痛，在同仁攙扶下就醫，遭咬的傷口還併發蜂窩性組織炎，在醫院住了一個禮拜才復元。

一名曾在安定所服務的警員打趣的說，蜈蚣還算小事，毒蛇入侵才算危險，他當時在浴室洗澡，耳邊一直傳來沙沙聲響，循聲找尋赫見一條劇毒響尾蛇躲在水槽下方，昂首吐信作勢攻擊，他趕緊通報消防人員捕捉。

曾有龜殼花從車頭鑽出

「不只眼鏡蛇，龜殼花、雨傘節也是常客」，有警員指出，由於機車棚緊鄰山邊，天冷時，蛇常躲在汽機車底下取暖，同仁出勤時，已養成習慣要先拍打車身，確定沒有「驚喜」才上路；去年陳姓警員未依慣例拍打車身，上路後才發現一條龜殼花從車頭鑽出，慢慢「纏繞」在後照鏡把上，事後笑稱：「執勤還帶蛇去兜風！」

去年農曆七月半，警員值班時聽到大門感應鈴聲，玻璃門緩緩開啟，卻無人走入，警員起身查看，赫見地上有一條龜殼花爬進來，趕緊以抓蛇器捕捉。

警員私下表示，山區氣候潮濕，安定所牆壁到處是壁癌、牆面滲水，同仁克難把辦公桌搬離開牆面繼續辦公，有時外頭下起大雨，派出所地下室還會湧出大量泉水，但同仁們都「共體時艱」，認命堅守崗位。

安定所所屬的市警第四分局指出，分局已發函市政府加固派出所周邊邊坡設施，防止土石崩落傷到同仁。