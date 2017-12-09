辜成允跌死 晶華總座、名建築師有責

2017-12-09

〔記者謝君臨、徐義平／台北報導〕台泥前董事長辜成允今年初赴晶華酒店參加喜宴時摔下樓梯往生，台北地檢署歷經10個月調查，發現晶華酒店未依規定在超過3公尺寬的樓梯設置扶手，認定名建築師李祖原、王重平、袁嘯虎與晶華酒店總經理楊雋翰等4人均涉犯業務過失致死罪，考量4人認罪及共同捐款310萬元給國庫，昨將4人緩起訴。

4人共捐310萬 緩起訴

今年1月21日，時年62歲的辜成允至晶華酒店參加友人兒子喜宴，晚間自3樓步下階梯時，不慎在平台上方倒數第3、4階處跌倒，因無中央扶手可供抓握，導致他後仰倒地頭撞擊平台，送醫不治。

檢方調查，75年間建築師李祖原、王重平負責晶華酒店建照第2次變更設計，王負責監造，建築師袁嘯虎擔任具名設計人，3人把3樓宴會廳至2樓中央大廳間的室內樓梯設計成兩段式，中間有一平台，辜成允跌倒的地方就是3樓至平台間的樓梯。該梯每階寬4公尺，依建築法規，超過3公尺寬的樓梯須加設中央扶手，但李等人未設置。案發後，辜成允家屬不願提告，表示若被告願捐款給公益團體，應為辜成允所欣見。

李祖原著名作品很多

李祖原是台灣少數在國際成名的建築師之一，當初從美國普林斯頓大學建築所畢業後，便在貝聿銘建築事務所工作，約80年代回台發展，首個設計作品是「環亞百貨」，之後著名作品還有高雄「八五大樓」、北市「台北101大樓」、中台禪寺等。李祖原雖知名，但也有網友不買帳，由李祖原規劃設計的北市建成圓環，2007年曾在「第二屆厚里豆（台語『讓你倒』之意）憂質建築」評選為最醜公共建築物，原因是與當地格格不入。