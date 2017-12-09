隔不到10小時又上工 府城客運司機暈厥撞車

2017-12-09

〔記者王捷、洪瑞琴／台南報導〕台南市府城客運蔡姓司機，前天晚間開車時昏厥衝撞路邊燈柱，幸車上沒有乘客，司機也沒有大礙，但這已經是台南市近2個月來第四件公車司機因身體不適發生車禍，且4件中有3件是府城客運的司機；交通局調查，蔡姓司機兩個工作日間隔休息時間不到10小時，有過勞情況，公共運輸處長呂獎慧說，會對府城客運開罰。

警方調查，57歲蔡姓司機是府城客運19路公車駕駛，本月7日晚間公車出發不到5分鐘，從平豐南下車道要左轉永華路時，蔡不明原因暈厥，雙腳還不時抽動，公車失控先撞上路邊燈柱，再衝撞路旁一家親子照相館才停下。

交局認定過勞 最重罰9萬

幸蔡男只有臉部擦傷，清醒後向警方供稱，發車時身體感覺還好，但途中眼前突然一片黑，頭部暈眩，之後就沒有感覺了；經酒測，蔡男未酒後駕車。

台南市先在10月9日發生興南客運李姓司機心律不整，撞車造成7傷，李男送醫救回一命；接著10月14日府城客運蘇姓司機身體不適擦撞5車，送醫不治；再來是11月16日府城客運戴姓女司機心臟病發，送醫挽回一命；前天則發生蔡姓司機過勞暈厥撞車。

台南市交通局調查認為，前三起是司機個人身體出狀況，昨天則是蔡男在本月6、7日2個工作日，間隔休息時間不到10小時，確定是疲勞駕駛所致，將依公路法開罰9000元到9萬元。

台南市公共運輸處長呂獎慧說，府城客運共負責19條路線，旗下司機有120人，因為載客壓力大，司機招募不易，這是府城客運長久以來的問題，且業者在司機事故後，沒有主動通報市府；府城客運低調指出，會再關心蔡姓司機的身體狀況。