違建大火屢奪命 立委推租屋吹哨者條款

2017-12-09

〔記者陳鈺馥、翁聿煌／台北報導〕全台有66萬7000多件違建，房東違法隔間出租頻繁，近期連續大火更造成多人死傷，民進黨立委林俊憲昨日呼籲，應制定「租屋吹哨者條款」，獎勵民眾多檢舉違建出租的案件。

檢舉獎金 最高30萬元

根據「建築法」規定，違法隔間可處6萬元以上、30萬元以下罰款，並強制拆除；違章建築法可處建築物造價的千分之5罰鍰。林俊憲說，資料顯示，去年六都違法隔間件數，台北市限期改善加裁罰78件、桃園82件，新北、台中、台南、高雄4個直轄市一件都沒有。

林俊憲說，有可能一件都沒有嗎？顯示違建黑數很多，稽查員也不可能每戶挨家挨戶清查，在人力不足情況下，可參考「貪污治罪條例」制定精神，修正「建築法」新增「租屋吹哨者條款」，只要獎金額度夠弱勢租屋族支付半年至一年房租，房客就會願意檢舉出租違建的惡房東，提供6萬元至30萬元檢舉獎金，一定會有實質效果。內政部營建署建築管理組副組長欒中丕表示，立委建議的「租屋吹哨者條款」，可配合政府政策來推動。

新北拆鴿子籠 中和先動刀

新北市工務局昨針對違建展開執法，全市列管的205件違建且如同「鴿子籠」的隔間出租案優先拆除，昨天先到中和區景新街拆除違法加蓋5、6樓共17間套房及倉庫，直到拆完為止。