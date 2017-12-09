貨櫃屋「密封」大火 父眼見心肝1死2命危

2017-12-09

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林縣東勢鄉四美村昨天凌晨一處貨櫃屋傳出火警，火勢雖迅速撲滅，但貨櫃屋內住有黃家三姊弟，13歲長女逃生不及、命喪火窟，12歲次女及9歲弟弟獲救，但分別有9成及6成大面積燒燙傷，傷勢嚴重，黃父與親友心情低落，不斷祈求姊弟兩人能夠安然脫險；警消初步研判，疑與電線起火有關。

孩子大了 想給獨立空間

黃家三姊弟生母與父親離異後，由黃父照料子女，平時靠務農為生，兼出租家裡的雞舍賺取工資，家中經濟勉持，一家四口與黃父的外籍女友原本同住鐵皮屋，因黃家三姊弟長大，黃父為了讓子女有獨立活動空間，特別在鐵皮屋旁購置貨櫃屋讓三姊弟居住。

據悉，不幸往生的黃家長女就讀東勢國中一年級，重傷的次女及么兒分別就讀東勢鄉龍潭國小五年級及三年級，消息昨天傳回學校，兩校老師十分不捨，稱許姊弟3人相當乖巧，與同學相處和睦，人緣頗佳，如今家庭遭此巨變，親友感到相當難過。

昨天凌晨貨櫃屋突然發出巨響並起火，住旁邊鐵皮屋的黃父以為是地震嚇得奪門而逃，走出屋外才知是三姊弟住的貨櫃屋起火，門窗不斷冒出火舌，緊鄰的鐵皮屋也受到波及，整片天花板塌陷，屋裡衣櫥等被烈火燻黑，貨櫃屋則全面燃燒，黃父衝入屋內救出次女，么兒由熱心民眾救出，但大女兒不見人影。

只有一個出口 逃生不及

東勢消防分隊15分鐘撲滅火勢，消防隊員在貨櫃屋最內部找到大女兒，已無生命跡象，研判是因為貨櫃屋僅一個出口，離出口最遠的大女兒來不及逃生。

醫院初步診斷，黃男么子全身6成燒燙傷，次女超過9成燒燙傷，兩人傷勢嚴重，已轉送台南巿奇美醫院急救。雲林縣消防局昨派員實勘，從火場損壞程度研判，起火點可能在貨櫃屋，確切原因有待火調人員調查。