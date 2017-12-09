5天不給吃、輪流毆打 女惡煞虐死友 判刑22年

2017-12-09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕24歲女子陳睿潔一人分飾兩角，以「婷婷」的網路身分，結交網友溫政傑、張嘉豪成為男女朋友，去年12月，陳不滿朱姓女友人跟朱的邱姓男友無法償還出遊等6萬餘元花費，還打算戳破她的網路身分，化身「婷婷」妹妹找溫、張幫忙，再找3名男女共同拘禁朱、邱，動私刑凌虐朱女及強迫邱對朱口交，造成朱女跨年夜不堪凌虐死亡，遺體遭棄置騎樓；嘉義地院昨依傷害致死、強制性交等罪判處陳女22年有期徒刑，可上訴。

同案溫政傑被判刑11年、張嘉豪14年、陳泓齊9年、謝維仁10年，鄭姓少女由基隆地院少年法庭審理中。

「真心好友」為錢撕破臉

警方調查，超商店員陳睿潔以網路暱稱「婷婷」，在LINE群組「真心好友」分別與溫、張交往，然後用「婷婷」妹妹身分向溫借錢及帶她出遊。陳、溫再邀來朱女跟邱姓男友，一起到溫某在嘉縣朴子市的租屋處住，期間朱、邱積欠溫6萬餘元，陳女替溫某追債，哄騙朱、邱到租屋處，因擔心朱女戳破她一人分飾兩角，再以「婷婷」身分找張嘉豪為她出氣，張再找陳、謝、鄭等人助陣，6人將朱、邱2人關在房內沒收手機，還輪流毆打、踢踹施暴，幾乎不給食物吃，朱被囚禁5天，久未進食身體虛弱，31日不堪凌虐致死，6人獨留邱某處理遺體後逃離。

邱某因為也被囚禁多日，無力處理，將朱女遺體棄置騎樓，再用朱女手機報警「有人倒地」，警方才發現朱女屍體，並在附近超商找到乞討食品吃後睡覺的邱某。