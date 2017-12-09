2500萬大牛失控 撞3車衝騎樓3傷

12天前才飛速闖酒測哨
〔記者黃旭磊、黃建華／高雄報導〕一輛市價高達2500萬元的藍寶堅尼LP700「大牛」敞篷超跑，前晚疑車速過快，在高市中華路、熱河路口失控，先追撞自小客車，再撞上慢車道機車騎士、又波及路旁車輛，再衝進民宅騎樓，包括超跑鍾姓駕駛與陳姓騎士、轎車卓姓駕駛3人受傷；事發前12天，肇事的鍾男才飛速闖越警方酒測攔檢哨，遭開罰9萬元未繳。
「修車費夠買一間套房」
附近賣進口雙Ｂ的中古車商目睹「大牛」撞車，戲稱：「這下子修車費恐怕可以買一間套房或公寓。」車禍發生在前晚9點15分，49歲鍾男駕車由中華路快車道北向南行駛，先追撞自小客車27歲卓姓駕駛、41歲重型機車陳姓騎士，肇事後再往前波及路邊一輛自小貨車，最後撞到民宅梁柱才停下，號稱「大牛」的藍寶堅尼「牛頭」幾乎撞爛。
陳姓騎士遭撞當場倒地不起，左腿骨折，卓男腳部撕裂傷，鍾男臉部擦傷。警方趕來對鍾男酒測，鍾男見有媒體及民眾在場圍觀，懇求警方「到警車裡測」，並稱不知道發生何事，開到路口就撞倒了。警方表示，鍾男酒測值0，比對車籍資料，車輛登記在嘉義林男名下。
網友酸落跑牛 拒測罰款未繳
警方追查，11月26日凌晨，鍾男開肇事車行經三民區中華地下道遇酒測專案攔檢哨，鍾先放慢車速佯裝受檢，卻突然闖過哨口逃走，還差點撞上員警。事發後，網友酸該車為「落跑牛」，警方傳林姓車主詢問，鍾男陪伴到場辯稱「向朋友借車」，遭警方開罰9萬元並吊銷駕照，但鍾尚未繳罰款。警方指出，鍾男辯稱在外「做生意」，對提問避重就輕。