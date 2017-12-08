不做S被硬上 金錢豹酒女堅提告 拒大哥30萬封口費

2017-12-08

〔記者張瑞楨／台中報導〕被帶出場的台中市金錢豹紅牌酒店女子遭性侵，她抵死不收對方拿出來想要擺平的30萬元，堅決提告，出庭時強調：「以為每個在酒店工作的都情願被上嗎？」台中高分院認為黃男犯後想用錢來脫罪，態度不佳，依強制性交罪判處徒刑4年3月，可上訴。

判決指出，」小芳（化名）是金錢豹酒店紅牌，酒店人員作證說，小芳長得漂亮，她的服務節數（坐檯陪酒的次數時間）比其他酒女高，但沒有在「做S」（性交易），而是用搞曖昧手法，讓客人有戀愛的感受，不需要性交易也能賺很多錢。

因貪污罪出獄2年多、已婚育有子女的黃男，被人稱為「大哥」，他於2015年5月到金錢豹喝酒，點小芳坐檯後買出場，由小弟開車載2人到汽車旅館。小芳說她只能讓黃抱一下，仍遭性侵，黃還一度拿手機拍淫穢照，被小芳打掉刪照，事後報警。

台中地院審理時，黃男不否認小芳曾說「我沒有做S」，但稱小芳沒有抗拒性交，法官不採信，將他判刑4年3月。

黃男上訴，小芳出庭證稱，案發後黃對外嗆聲「法院見！」卻又私下透過酒店經紀人要給她封口費，最後加碼到30萬元，條件是要她承認雙方是性交易。她說，案發後她擔心自己遇害，保持鎮定，直到黃開車送她回家，她才冷冷說了一句「你上到我了，開心了嗎？」小芳強調，絕不收黃的一毛錢，要看到他被繩之以法。

台中高分院認為，黃男企圖用錢脫罪，駁回黃男上訴，仍判有罪。