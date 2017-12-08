闖演習陣地 2男撿廢彈殼被炸傷

2017-12-08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地昨天進行聯勇操演，中午休息開放居民通行至周邊村落，卻有民眾闖入未清理戰場的基地內撿拾廢棄砲彈殼，不慎引爆未爆彈，造成宋姓民眾腹部遭破片劃傷三處各約1公分傷口，閻姓民眾被爆炸震波震倒，兩人送醫治療觀察後無大礙；軍方表示，未經許可撿拾基地內彈殼恐涉竊盜罪嫌，但顧及與居民和睦相處，不會提告。

軍方：顧及敦親睦鄰 不提告

三軍聯訓基地表示，昨天上午8點至11點進行聯勇演習機砲及榴彈槍鑑測，預計下午2點至4點搜山檢查未爆彈，中午依慣例開放居民通行至周邊村落，但宋姓民眾卻騎機車進入基地內撿拾彈殼，還將彈殼拋向機車旁地面準備集中載走，沒想到彈殼落地時「轟！」的一聲爆炸，腹部遭砲彈碎片擊傷，跟著來看熱鬧的閻姓民眾也被震波震倒。閻男自稱只是到現場看看，經過宋的旁邊就被震倒，幸身上只有些許破皮；宋則頻呼：「真的對你們軍方很不好意思！」

軍方表示，初判爆炸的是六六火箭彈的未爆彈。軍方說，未來管制期間將派員加強巡邏勸導，近期也將到基地周邊各村落宣導，呼籲民眾不要冒險進入基地撿彈殼。

撿拾未爆彈及彈殼意外不少，2010年恆春三溝里一名民眾在三軍聯訓基地撿拾未爆彈返家拆解時，鐵鎚敲擊彈體造成爆炸，手腳被炸得支離破碎。