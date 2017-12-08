恐怖！騎機車「撞」子彈 女遭射穿臉險斷舌

2017-12-08

〔記者王冠仁／台北報導〕吳姓女子昨凌晨騎車返家途中，竟在大街上被不知從何而來的子彈射穿臉部，連牙齒也被擊碎及舌頭撕裂受傷，她停車一摸右臉頰發覺「破洞」且滿臉是血，驚駭莫名，幸送醫後無生命危險；附近居民說，當時只聽到「碰碰碰」聲響，出來就見吳女滿臉是血，「真是嚇死人了！」

2男竟選市區橋梁試槍

警方獲報後追查，昨晚逮捕男子李志浩，李供稱當街拿改造空氣槍試槍「亂射」11發，沒想到吳女正巧經過「射擊區」挨槍。

警方調查，在台北市某大學擔任職員的36歲吳女，前天晚上跟朋友洗完三溫暖，騎車返回新北市永和區住處，昨凌晨1點騎車經過台北市重慶南路、中正橋下平面道路時，忽然感到右臉被異物擊中。

女停車驚見臉破洞

吳女第一時間沒感到疼痛，繼續往前騎一段路後開始感到臉頰刺痛且滿嘴血腥味，停車查看、伸手一摸，這才發現右臉「破洞」，嚇得請民眾幫忙報警，被送往台大醫院救治後，醫護發覺吳女右臉頰被射穿，鉛彈卡在口腔內，因舌頭、牙齒均受創，無法正常講話，但幸無性命之憂。

濫射11槍 無辜騎士遭殃

警方到場勘驗，發覺中正橋橋墩上有11處彈著點，根據彈道方向推算並調閱監視器，發現子彈是由重慶南路上一間才開幕數日的車行方向射過來，研判40歲車行老闆李志浩與22歲員工李定勳涉嫌，昨晚查獲2人，起獲改造空氣長槍。

車行老闆與員工被捕

警方說，當時李定勳先幫忙在橋墩上貼數張靶紙，李志浩再從車行騎樓處瞄準靶紙射擊，擊發完畢李定勳還去幫忙撿拾槍彈，訊後將2人依槍砲罪嫌送辦。