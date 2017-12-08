輔導無效 警政署：可命令退休

2017-12-08

〔記者黃敦硯／台北報導〕對於狀況頻出的「問題警察」，警政署昨天表示，根據「警察人員人事條例」規定，若當事人犯下貪污、強盜等重罪遭起訴、或有罪判決確定，會立即停職或免職，假如涉及其他案件，也可召開考績會一次記兩大過免職；對於未達停職或免職標準者，則會行政處分並列冊輔導，要求其主官加強管理。

警署指出，如果員警出現身心障礙問題，導致無法勝任警察工作，會先進行輔導、要求就醫接受治療，但若無法改善，經服務機關認定不能從事本職工作，也無法擔任其他相當工作時，可以依公務人員退休法規定命令退休。