警員治酒癮無效 上超商偷酒打店員

2017-12-08

逮到自家人 警錯愕

〔記者陳薏云、余衡／新北報導〕新北市土城警分局警備隊一名有酗酒惡習的劉姓員警，不但未戒掉酒癮，昨上午還到超商偷酒，失風後又涉嫌出腳狠踹店員，警方趕抵發覺竟是自己人涉案，不可置信，訊後依竊盜罪送辦。

記小過 視判決再懲處

土城警分局指出，53歲劉員是警員班第110期畢業，服務32年，已屆退休年資，由於他好飲、常不知節制，96年間從新莊交通分隊調往土城分局時，就已在接受酒精成癮戒斷治療，因定期服藥，未在工作上出過大包，今年年中他精神狀況轉差，向分局請長假養病獲准，昨天他自稱前往新北市中和訪友，因結帳糾紛跟店員起衝突，目前先依影響警譽將他記1小過處分，視司法判決結果再做懲處。

警方調查，劉員昨上午渾身酒氣步入超商，先挑選泡麵，再將2瓶58度高粱酒藏進隨身手提袋，在倉庫內正準備上班的郭姓店員透過監視器發覺劉行動鬼祟，且劉到櫃檯只結帳泡麵，郭男質疑「你包包裡的酒沒結帳」，劉否認並急欲脫身，郭急喊「不然你包包給我看」，不料劉員突發飆往郭男身上踹打，另名店員立刻報警。

被捕抗拒 一度大鬧警所

警方將他帶回派出所，劉一度躺在地上抗拒，不斷與處理警方拉扯，劉的妻女趕到警所，看到劉的模樣十分寒心；劉員直到被上手銬腳鐐，才冷靜下來。事後劉與郭姓店員和解，傷害罪獲撤告。

喝酒誤事 已非第一次

警方說，劉員非首次喝酒誤事，102年間就曾酒駕自摔，酒測值達0.62被依公共危險罪送辦。劉的同仁說，劉員個頭高壯，平時話不多，長官因為知道他的狀況時好時壞，不會將重要事務交給他承辦；因其長期請假養病，年輕同事對他沒什麼印象。