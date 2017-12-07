被偷窺還挨揍 149公分女追打180色狼

2017-12-07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕謝姓女子5日晚間在屏東縣潮州鎮某國小運動，晚間7點50分左右謝女與柯姓友人結伴上廁所時，驚見隔壁廁間伸出「狼」手以圓鏡偷窺，兩女為了要抓住色狼，踹開廁所門，赫見偷窺男身材壯碩，身高僅有149公分、155公分的謝女與柯女無懼對方身材優勢，緊抓住偷窺男的衣服，偷窺男為了掙脫順勢脫掉上衣，還對謝女揮拳，兩女一邊呼救一邊拔腿直追，終於在校門外的巷口圍住偷窺的賴姓男子，將他送警究辦。

謝女說，她上完廁所時突然看見有一隻手從隔壁廁間伸出鏡子來，當下大聲呼叫朋友的名字，兩人為了要抓住偷窺者，用力踹開廁所的門，沒想到出來的男子相當高壯，目測有180公分高。

謝女說，為避免其他人受害，兩人用力抓住偷窺男的衣服，偷窺男狡辯說是因為肚子痛才會走錯廁所，一邊說一邊掙扎逃跑，她們一路追上去，她還被偷窺男打了一拳，附近運動民眾聽到呼救聲後一起跑來圍捕。

和另1女呼救 民眾聞聲逮人

謝女表示，過去只在電視上看到偷窺、色狼的新聞，沒想到她卻遇上這種事，希望能提醒更多人注意安全。

校園的監視器清楚拍下身材壯碩的偷窺男，約在晚間7點10分躲進女廁，躲了40分鐘後，兩女察覺廁所似乎躲著偷窺男，用力踹開門，偷窺男慌張逃跑，兩名女子一路從廁所追到校門外。

警方指出，41歲賴姓男子為工程師，他辯稱肚子不舒服，急著到廁所去才沒注意到是女廁，現場未尋獲鏡子等證物，但依據被害人指控，全案依妨害秘密與傷害罪嫌移送。