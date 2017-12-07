洗衣店瓦斯漏 烘衣機爆炸2傷

2017-12-07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮建國路「湸湸自助洗衣店」昨晚7點疑因烘衣機所使用的瓦斯外洩發生氣爆，屋內被炸得面目全非，氣爆後1男1女衝出店外，洪姓男子全身衣服破碎，妻子楊女則明顯受到驚嚇，不斷尖叫，洪男自行開車載著妻子前往附近二林基督教醫院急救，2人四肢與臉部都有小於10%的2度燙傷，現場目擊者陳姓男子表示，當時正要入門洗衣服，突然聽到「轟」的一聲，只差5公尺也被炸到。

氣爆無火煙 但瓦斯管脫落

消防隊表示，晚間7點獲報，立即出動7輛消防水車到場撲救，可是抵達現場並無發現火煙，店內受傷民眾也已自行離開前往附近二基醫院就醫。

消防局第四大隊長葉清添表示，初步清查店內有4桶瓦斯供烘衣機使用，從爆炸現場發現有瓦斯管脫落情況，不排除因此造成瓦斯外洩，民眾使用洗衣機時產生火花而發生爆炸，不過真正原因仍待調查。

疑洗衣機產生火花引爆

二林基督教醫院表示，洪男（23歲）與楊女（22歲）是夫妻，受傷時意識清醒，還自行開車到醫院，傷勢在四肢和臉部，都有小於10%的2度燙傷，緊急處理後已轉往彰基加護病房。

目擊者陳男表示，他開車到洗衣店外，走到距離店門口約5公尺時，聽到一聲爆炸聲，店門玻璃都噴到大馬路上，相當恐怖，隨即就看到女的不斷尖叫，2人馬上上車離開。

陳男也說，爆炸聲傳來，地面也發出微微震動，洗衣店內更像被炸彈炸過，還以為是在拍電影，還好停車時耽擱一下，否則自己可能也會被射出的玻璃割傷。