廂型車衝撞 台糖小火車7車廂翻覆

2017-12-07

火車亮警示燈 管制員搖旗

〔記者廖淑玲／雲林報導〕吳姓男子昨天駕駛廂型車，在行經雲158縣道虎尾崇德國中旁時衝撞行進中的台糖小火車，造成小火車7節車廂出軌翻覆，廂型車上3人輕重傷；事發前，小火車警示器已亮燈響起，平交道中間也有台糖人員揮舞紅旗示警及吹哨，吳姓廂型車駕駛竟向警方稱「沒有看見小火車」；見狀的鐵道迷紛紛大罵「為什麼要害小火車」。

目前正值虎尾糖廠製糖期，載運甘蔗的小火車昨天上午從虎尾糖廠出發，準備到褒忠等地載運採收的甘蔗，8點半左右行經虎尾崇德國中前，一輛廂型車無視平交道的警示號誌，高速衝撞小火車車頭，火車頭因卡住廂型車造成出軌，後面的小火車空車廂往前推擠，共有7節出軌翻覆，廂型車一名乘客還被拋出車外，被擠在廂型車與小火車車廂之間。

虎尾消防分隊接獲通報後前往搶救，廂型車3名傷患有2人昏迷、1人輕傷，急救後都已脫險。

駕駛稱沒看見 車上3人傷

現場直到昨天上午11點才全線恢復交通，而車禍竟造成小火車多節車廂翻覆事故，不少人拍照PO文引發網友熱烈討論，「出軌」事故還造成鐵道迷議論紛紛。

鐵道迷心痛老火車受損

24歲吳姓廂型車駕駛向警方表示，昨天上午搭載另一名吳姓及林姓友人要到虎尾做鐵工，行經該路段時並沒有看見小火車，才會衝撞上去。

小火車林姓駕駛說，火車行駛時速度相當慢，通常不會超過時速20公里，經過路口時都會先鳴笛示警；當時路口的翁姓管制人員表示，他有先搖紅旗並吹哨，但就看著廂型車直接衝撞上來。

警方指出，該處沒有設置平交道柵欄，但現場有人員看管，且據現場人員指稱事先有鳴笛、搖紅旗等示警，責任尚待雲林縣警察局交通隊鑑定釐清。