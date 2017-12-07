《違建問題延燒》柯：將取消扁版特赦令

2017-12-07

〔記者沈佩瑤、鍾泓良、鄭鴻達／台北報導〕台北市八德路一棟老舊公寓前晚發生火警，造成1死1傷。市長柯文哲昨受訪表示，前市長陳水扁當年下「特赦令」，把1994年以前的違建定調為「既存違建」，僅處理影響公安部分，如果每個市長上來就說以前的違建不算，「這樣不行」，因此他打算將「阿扁特赦令」拿掉。

柯文哲談到內政部針對違建問題，草擬「加強既存違章建築處理指導綱領」，他直言，違建也牽涉國民守法問題，以八德路違建來說，五樓頂加違建是1994年之前的違建，沒有在排拆範圍，但4樓是合法建築，內部做不合法的改裝，除非有人檢舉，政府不會知道，如果國民沒有守法習慣，政府要知道誰家偷偷改建，相當困難。

柯表示「阿扁特赦令」是行政命令，下一條行政命令拿掉即可，不過拿掉的時程會參考內政部綱領。柯指出，最近違建的火災頻傳，特別是頂加蓋的違建燒死太多人，這顯然是個公共問題。

都發局︰經市政會議就可廢除

北市都市發展局解釋，陳水扁版本的「特赦令」訂定在「台北市違章建築處理自治規則」，只要經過府內市政會議就可以廢除；但是內政部在2012年有要求各縣市訂定拆除計畫限期，北市當時也是把時間訂在1994年，因此市長可將市府的自治規則刪除，但無法修改中央法規。

內政部擬具違建處理草案管理

針對違建火警不斷，內政部擬具「加強既存違章建築處理指導綱領草案」，除指導地方政府清查違建方向，也建議地方政府透過多重管道提升清查績效，並藉由租屋平台、網站、報紙或佈告欄等廣告，比對清查違建。