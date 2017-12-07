違建惡火奪命 二房東隔22房賺20年

2017-12-07

二房東月租4萬還賺逾5萬

〔記者鄭景議、謝君臨、鍾泓良／台北報導〕一場火又燒出違建和違規隔間的重大公安問題！台北市八德路一處出租公寓前晚起火造成一名女房客死亡，檢警追查發現，二房東汪憲台將4樓和5樓違建60多坪空間，以木板隔成22間雅房，每月賺取逾5萬元租金，結果房客李磊前晚使用電磁爐爆炸引發大火，檢方昨依公共危險、業務過失致死罪諭令汪男5萬元交保，李磊訊後獲請回。

疑電磁爐爆炸起火

警方調查，無業的68歲李男住405號房，具低收入戶身分，他到案供稱，前晚以電磁爐熱湯後離開房間上廁所，之後在廁所外與林姓房客聊天，這時突然傳來爆炸聲，回房發現火勢一發不可收拾，只好與其他房客一起逃往頂樓，不曉得為什麼會爆炸。

釀禍房客是無業低收戶

檢警追查，汪男20多年前承租該出租公寓4、5樓，將4樓隔出15間、5樓7間，每間2到3坪，含水電以3800到6000元不等價位出租，扣除成本後月入可逾5萬元。汪供稱，有安裝住警器及逃生設備，但檢察官認定他違法改建營利，列為被告偵辦。

大房東吳詠崎說，爸爸與汪男認識多年，將4樓以上、以每月4萬元價格租給汪，多年來都未漲價，最近一次簽約期限到明年，本打算屆時將房子收回，未料發生意外。

據了解，已燒成焦屍的死者是在4到5樓的樓梯間被發現，研判可能是失聯的411房62歲房客劉香佑。劉的女兒說，父母離婚後她與父親同住，與媽媽多年未聯繫。

5樓違建無查報列管紀錄

台北市消防局指出，目前還無法確定火警是電磁爐造成，正進一步鑑識釐清。都發局表示，5樓違建屬1994年以前的列管緩拆違建，無查報、列管紀錄。