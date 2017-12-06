「沒想到當總統親家會變這樣」台開案更四審 趙玉柱當庭淚崩

2017-12-06

〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁的女婿趙建銘、親家趙玉柱涉入台開股票內線交易案，從一審到更三審均被判有罪，高院更四審昨召開長達5小時的辯論庭，二人仍做無罪答辯；趙建銘說，若認定他有罪，希望法官考量他是骨科醫師，很多阿公、阿嬤需要他看病，希望給他自新（意指緩刑）機會；趙玉柱則哽咽說：「沒想到當總統親家，會變成今天這樣。」庭後法官訂明年3月20日宣判。

趙建銘盼有自新機會

趙建銘昨表示，當時未注意到自己的身分（指總統女婿）就跑去參加三井宴，對於衍生諸多風波感到很抱歉，他舉例為自己辯解：「我戴了一只假的勞力士手錶，因為我的身分，所有人都會認是真的，可是一個撿破爛的人戴了真的勞力士，卻沒有人會相信。」趙請求高院相信他並未涉及不法。

趙玉柱則哽咽說，他一生從事教育工作，還曾多次接受表揚，「沒想到當總統的親家，會變成今天這樣！」

趙建銘一審被重判6年徒刑，二審、更一審及更二審均判刑7年，高院更三審考量犯罪所得僅417萬餘元，且趙已繳交不法所得，審酌犯後態度良好，改判4年徒刑、併科罰金2500萬元；趙玉柱被判4年8個月徒刑、併科罰金2500萬元。

其他被告部分，寬頻房訊總經理游世一判4年、併科罰金6000萬元；前台開公司董事長蘇德建判3年4個月徒刑，無罰金。