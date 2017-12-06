總統府憲兵遭砍傷 被迫提前退伍

2017-12-06

法官斥砍憲兵兇手︰你毀了他的人生！

〔記者張文川／台北報導〕男子呂軍億今年8月18日到國軍歷史文物館內竊取日本軍刀，強闖總統府劈砍志願役憲兵周書鈜，造成周的右臉到右耳因傷至今麻痺，因病被迫提前退伍；台北地院昨天開庭審理時，審判長痛斥呂男，「這是嚴重擾亂國家社會秩序的行為」、「憲兵因你而退伍，你毀了別人的人生！」周庭訊後坦言，在法庭見到呂軍億，還是會覺得很緊張。

憲兵右臉麻痺 見兇手會緊張

周書鈜回憶，當時51歲呂軍億朝總統府西大門快步衝過來，他以為呂男是走錯路的參觀民眾，吹哨警告不能靠近，但呂瞬間高舉武士刀，從左上往右下朝他右頸揮刀，「砍的那一刀，力道很大！」當下他來不及用手上的T91步槍阻擋刀勢，右頸一痛就知中刀，幸好即時送醫，撿回了一命。

呂落網時，自承要去總統府升五星旗，並寫了絕筆書自稱「死士」；審判長認為呂男有必要送精神鑑定，呂強辯：「我身體很健康，精神很正常，不用做鑑定」，審判長正色怒斥：「這不是一個憲兵被砍而已，這是嚴重擾亂國家社會秩序的行為，不能因為個人政治理念就剝奪他人生命、破壞國家秩序…憲兵因為你而因病退伍，右臉麻痺，你毀了別人的人生，你真的想過嗎？」呂聞言決定配合鑑定。

法官問呂是否有話要對傷者周書鈜說，呂未提及道歉字眼，只說他還有一塊山坡地，若能交保，會賣地和周談賠償；周書鈜則是請求法官依北檢起訴求刑7年，將呂判刑。

軍史館也以被害人身分派代表到庭，提出毀損玻璃櫃的附帶民事求償；法官表示，除了起訴的殺人未遂、妨害公務等罪名，還要追加呂涉犯文資保存法的竊取文物罪。