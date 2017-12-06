小三拿「雙人枕頭」進房 偷吃鐵證全都錄

2017-12-06

2人判賠正宮50萬元

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「雙人枕頭」真實版！郭姓婦人指控林姓老公在她出國養病期間，與同窗好友的吳姓妻子上床，對2人求償200萬元；新竹地院勘驗接待會館監視錄影畫面，發現吳女在電梯間與林男熱情擁吻，還拿著2個枕頭進房，認定2人確有姦情，應賠償郭婦50萬元。

與妻談判大方認愛

郭婦指控，她與林男結婚22年，林男與小三吳女的老公是同學，兩家常有往來，她因身體虛弱，104年出國休養，未料老公竟趁此機會與吳女暗通款曲，她知悉後曾約老公與吳女見面談判，2人大方承認彼此相愛不願分手，她追問是否有發生性關係時，老公竟稱：「我想，正常的關係都會有這種發展」、「這是無法避免的」，讓她傷透了心。

在會館共處10幾小時

郭婦心有不甘，決定自力救濟，前往老公與吳同宿的接待會館，調閱相關監視器畫面，發現2人在會館過夜，隔天才離開，事後還在電梯前熱情擁吻；林男辯說，自己居住美國長達30年餘，言行美派開放，與吳女擁抱親吻只是出於朋友關係的鼓勵關懷，堅稱絕無姦情。

法官勘驗監視器畫面，發現2人自當天深夜近11時起，孤男寡女共處於接待會館內長達10幾個小時，並各有更換衣物，吳女還拿著2個枕頭進入會館，且在電梯口擁吻，可見往來互動非比尋常，顯已逾越一般正常男女社交友誼分際，判決2人應連帶賠償郭婦50萬元。