堆高機貨叉戳破木條 2億元K毒意外露餡

2017-12-06

〔記者林嘉東／基隆報導〕毒梟都會將毒品夾藏在貨物內走私，不過貨物容易被查驗；這次，毒梟轉移焦點，將毒品藏在外包裝裡，差點闖關成功！

191公斤藏在挖空木條內

毒梟挖空心思把191.925公斤K他命壓縮成條狀，藏進挖空木條，釘在14只木箱底部墊高貨物，但賊星該敗，42根特製的底座竟遭堆高機「貨叉」戳破而露餡。檢警調溯源，逮到陳詠璿等3名收貨人，基隆檢方聲押3人禁見獲准。

私梟這次是向海關申報從中國福建進口560部運動踏步機，分裝在14個木箱內從基隆港進來；上月27日進儲中華貨櫃場拆櫃驗貨時，其中一只木箱被堆高機「貨叉」叉起時，底部3根木條底座，竟有1根木條被戳破，掉落露出白色K毒。

釘成木箱底座被基隆關查獲

在場驗貨的關務署基隆關關員、保三總隊警員趕緊上前喝令：「通通不准動！」經毒品測試器測試為K他命後，取樣送刑事局化驗純度竟高達98%。毒梟為了躲避追緝，將191.925公斤K他命藏進3層塑膠密封袋內，壓縮成條狀，再裝進挖空的42根木條內，每3根裝釘成木箱底座，共分裝在14只木箱底部。

K毒露餡3天後，檢警調趁28歲張家和、 27歲許凱竣與25歲陳詠璿等3名男子收貨時逮人，張等3人嚇到拔腿就跑，經調查官對空鳴槍2槍，才將嚇到腿軟的張等3人一網成擒。

調查官鳴槍逮3人 收押禁見

檢警調指出，張等3人接貨的代價，依年資計酬，少則3萬，多則高達50萬元；訊後以3人有逃亡之虞聲押禁見獲准。

基隆地檢署檢察長陳宏達強調，該批191.925公斤K毒市價近2億台幣，足夠50萬人次施用。