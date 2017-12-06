歧視外配 最高罰鍰3萬

2017-12-06

〔記者王冠仁／台北報導〕署名「Angel Angel」的越南籍外配向警方報案，卻傳出遭員警言語歧視，對此移民署指出，入出國及移民法第62條明文規定「任何人不得以國籍、種族、膚色、階級、出生地等因素，對居住台灣地區之人民為歧視行為」，若有民眾被歧視，可向移民署提出申訴，最高可處3萬元罰鍰。

移民署解釋，不論本國民眾或外配、移工，只要受到歧視行為，都可到移民署網站下載「受歧視申訴書」，填寫完畢後送交移民署，移民署受理後即進行審理，並邀專家學者在3個月內完成審查。