少女控告性侵 大片刺青還他清白

2017-12-05

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄陳男透過通訊軟體邂逅1名女子，雙方見了3次面，後來發現女方會說，耳朵有聲音會叫她要做什麼，覺得「怪怪的」而不再聯絡，未料1年後遭女方控告性侵，陳男大呼「冤枉」，因女方指證陳男眉毛有痣，卻不知陳男左手臂與背部有大片刺青，證詞有重大瑕疵，高雄地院判陳男無罪。

陳男2年前從手機交友軟體認識暱稱「小羽」的女子，聊了幾天後見面，第1次陳男將女方帶到住處聊天，第2次請女方吃麥當勞，第3次見面女方自稱剛接了一筆援交生意，賺了1500元，要請陳男到全家超商吃東西。

陳男後來發現，小羽聲稱耳朵有個聲音會叫她做什麼事，他覺得怪怪的，於是把小羽封鎖不再聯絡。1年後警方卻傳訊陳男，指小羽指控他前後2度性侵。

陳男在警方傳訊時才知，小羽其實是國中生。陳男否認曾和小羽發生性關係，但小羽指證他眉毛有痣，並畫出陳男住處擺設，陳男仍被起訴。

高雄地院審理時，陳男表示左手臂和背部有大片刺青，早在認識小羽前1年就刺了，並提出當初照片為證，如果他真的脫光衣褲性侵小羽，小羽怎會不知道他有刺青？法官問小羽知不知道陳男身上有無胎記或刺青，小羽都表示不知道，還說「這不重要」。

法官認定當時屋內光線明亮，小羽卻不知陳男身上有大片刺青，證詞有重大瑕疵，判陳男無罪，可上訴。