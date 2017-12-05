葛瑪蘭客運違規迴轉 重機撞飛2死

2017-12-05

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕在牛排店打工的游姓男大生，前晚下班後搭乘同事李男的紅牌重機，行經台九線礁溪路段，莊男駕駛的葛瑪蘭客運，疑似在路口槽化線違規迴轉，重機閃避不及，直接撞上，游、李2人傷重身亡；警方昨將肇事的莊男依業務過失致死罪嫌送辦。

死者20歲、22歲 親友眼中好孩子

警方調查，20歲游男就讀聖母護專，與22歲李男都在宜蘭一家牛排店工作，李男有一輛紅牌重機，今年10月才領牌；前晚10點多兩人下班後，李男載游男行經礁溪路3段時，葛瑪蘭客運司機莊男疑似在中山路口的槽化線違規迴轉，機車閃避不及，直接撞上客運車，2人傷重身亡。

禁迴轉還違規 家屬怒罵客運公司

牛排店老闆難過的說，李工作很多年，從學徒做到正職，不敢相信發生這樣的意外。同事們趕到醫院，哽咽問「到底怎麼撞的？為什麼這麼嚴重？」

李男的KAWASAKI ZX6R重機，要價50多萬元。李父紅著眼眶說，家裡有4個孩子，李男是老二，很喜歡騎重機，自己打工存錢，兼了2份差分期買的，車禍地點不能迴轉，客運那麼大，一迴轉兩邊車輛都有危險，真的很不應該。另名死者游男是家中獨子，昨相驗時，家屬泣不成聲。

葛瑪蘭客運公司送上30萬元慰問金，但要家屬簽領據，並從後續和解金扣除，家屬難以接受說：「還你30萬元，賠我一條命！」葛瑪蘭客運表示，會協助家屬、配合警方調查，30萬只是慰問金，會協助家屬辦理後事。

「他真的是很好的學生」，聖母護專表示，游同學是資管科學生，在校表現優異，被選為學生議員，積極幫同學爭取權益並協辦活動，明年1月即將完成1年的校外專業實習。

警方表示，槽化線劃設在交岔路口、立體交岔的匝道口或其他特殊地點，用來引導車輛駕駛人，依照指示路線行駛並禁止跨越，如違規跨越、行駛，可處600到1800元罰鍰。