冒險划橡皮艇6小時 中國情侶「搶灘」古寧頭被逮

1300元買艇 價格夠小三通入境票
〔記者吳正庭／金門報導〕一對中國籍情侶在中國工作不順利，交往又被家人反對，竟以台幣1300多元買橡皮艇，前天從廈門大嶝島下海，冒險划了6小時「搶灘」古寧頭，想到金門工作，不料橡皮艇卡在蚵田上，2人狼狽涉水上岸，當天在便利商店吃早餐就被查獲。
岸巡人員表示，其實2人只要辦好證件，循小三通正常管道入境，買橡皮艇的錢剛好可以買2張船票，也不會觸法。至於2人是否要潛入台灣蒐集情資，危及國安，岸巡以2人的談吐水準判斷，認為不可能，依違反入出國及移民法移送金門地檢署聲押獲准，將擇期遣返中國。
金門岸巡總隊北山據點守望哨（古寧頭附近），前天發現有採蚵居民拖行1艘無動力橡皮艇，清查得知橡皮艇卡在蚵田上，研判有人偷渡上岸，立即調閱監視器影像查緝。
「家人反對交往 想到金門謀生」
金門岸巡總隊參謀主任王榮忠表示，前天上午約11點在金城鎮一家便利商店前，查獲這對中國情侶，分別是陳男（30歲，四川籍）、莫女（20歲，雲南籍）， 2人買了御飯團準備果腹，被盤查後坦承偷渡，供稱想到金門觀光。
王榮忠說，2人說詞可疑，因小三通手續便利，中國人不用1週就可從廈門辦證到金門，懷疑另有動機，2人經追問後才吐實，表示在中國工作不順利，2人交往又被家人反對，想到新的環境重新生活，聽說金門的環境條件不錯，但沒錢參加旅行團，才冒險花了6小時划橡皮艇「搶灘」古寧頭，想到金門謀生。
從泥濘蚵田上岸 到超商吃早餐
岸巡調查，2人前天凌晨從廈門大嶝島下海，一早6點多從金門古寧頭北山上岸，因橡皮艇卡在岸際蚵田上，2人從泥濘的蚵田爬上岸；「苦命鴛鴦」被查獲時，身上有人民幣1300元和新台幣700元。